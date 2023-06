© Foto: Arne Dedert - dpa



Nach einer stabilen Woche wird für den DAX am Freitag kaum Veränderung erwartet. Ob die 16.000 Punkte als Geschenk zum 35. Geburtstag des DAX kommt, bleibt abzuwarten. Ein Analyst ist eher pessimistisch.

Für den DAX werden am Freitag keine großen Kurssprünge erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher bei 15.955 Zählern, berichtet die dpa. Am Vortag war er noch an der Marke von 16.000 Punkten gescheitert und bei 15.946 Punkten aus dem Handel gegangen.

Marktexperte Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, erklärte "Die 16.000 bleibt für den DAX eine hohe Hürde. Je näher der DAX der 16.000 kommt, desto mehr bleiben die Käufer aus. Es mangelt im Moment an Vertrauen, dass oberhalb von 16.000 noch nachhaltige Kursgewinne zu erzielen sind. Und so steigt in diesem Bereich kaum noch jemand ein. Dazu kommt die Angst vor einer möglicherweise bevorstehenden saisonalen Sommerschwäche. "

Der Deutsche Aktienindex (DAX) feiert unterdessen seinen 35. Geburtstag. Vor ziemlich genau 35 Jahren, am 1. Juli 1988, wurde der DAX zum ersten Mal berechnet. Damals standen 1.163 Punkte auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse. Am 14. Juni 2023 erreichte der DAX mit 16.335 Punkten dann ein neues Allzeithoch.

Das deutsche Aktieninstitut (DAI) rechnet vor: "Wer 1988 10.000 Euro in den DAX investiert hat, kann sich heute über ein Vermögen von 160.000 Euro freuen. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von rund 8 Prozent pro Jahr. Sparbücher und andere festverzinsliche Anlagen konnten da nicht mithalten."



