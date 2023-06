Auf EU-Ebene hat man sich überraschend nun doch darauf geeinigt, dass das sogenannte "Payment for Orderflow" ab 2026 verboten wird. So berichtet es Bloomberg. Das ist ein Erdbeben gerade für die deutschen Neobroker. Verbot von Payment for Orderflow Payment for Orderflow bedeutet, dass Broker Geld von Börsenbetreibern dafür erhalten, dass sie ihre Kundenorders eben an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...