Nach dem Kursrutsch zum Wochenauftakt konnte die Deutsche Bank-Aktie gestern 1,5% zulegen und damit die jüngste Erholung fortsetzen. Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie war Mitte April in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung übergegangen, wobei die Ausbruchsversuche am 23. Mai und 14. Juni jeweils von der 200-Tage-Linie ausgebremst wurden. In der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...