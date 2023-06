DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Sommer-Auktionen und im ersten Halbjahr 2023

Berlin (pta/30.06.2023/09:47) - Auf den Sommerauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 302 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 19,4 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft (Vorjahr 337 Immobilien für EUR 29,7 Mio.). Über 80 % der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer. Das zweite Quartal war damit besser als das Frühjahrsquartal, aber immer noch schwach.

Deutsche Grundstücksauktionen AG Juni 2023 EUR 8.708.000 Sächsische Grundstücksauktionen AG Juni 2023 EUR 2.761.300 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Juni 2023 EUR 1.531.600 Plettner & Brecht Immobilien GmbH Juni 2023 EUR 3.345.000 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG Juni 2023 EUR 2.237.600 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH April - Juni 2023 EUR 842.146 Gesamt: Immobilien für EUR 19.425.646

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit auf ihren Auktionen im 1. Halbjahr 2023 und im Maklerbereich insgesamt 568 Immobilien für rd. EUR 35,4 Mio. (Vorjahr 670 Objekte für EUR 79,3 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 55 % unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Einnahmen lagen bei EUR 3,6 Mio., das sind 50 % weniger als im Vorjahr. Damit war das erste Halbjahr 2023 das schwächste Halbjahr der Gruppe seit über 20 Jahren.

Insgesamt wurden 79,6 % aller im 1. Halbjahr 2023 aufgerufenen Objekte verkauft. Insbesondere niedrigpreisige Immobilien waren weiterhin stark nachgefragt. Wir gehen von einer weiterhin selektiven Nachfrage nach Immobilien auch im 2. Halbjahr 2023 aus. Die Einlieferungen für die Herbstauktionen haben bereits begonnen.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter https://www.dga-ag.de ( https://www.dga-ag.de/ad_hoc_meldungen.html )

