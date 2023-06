© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway schlägt wieder zu und kauft bei einem Unternehmen nach, was sich seit Jahresbeginn im Baisse-Modus befindet.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway stockt weiterhin Aktien des Ölkonzerns Occidental Petroleum (Oxy) auf. Mit den jüngsten Transaktionen zwischen dem 26. und 28. Juni erhöhte die Beteiligungsgesellschaft den Anteil von 24,9 auf 25,1 Prozent.

In einem SEC-Filing gab Berkshire den Kauf von 2,1 Millionen Aktien von Occidental in mehreren Transaktionen bekannt. Diese Käufe erfolgten zu Preisen zwischen 57,01 und 57,17 US-Dollar, was einem Gesamtpreis von 122,1 Millionen US-Dollar entspricht. Damit besitzt Berkshire nunmehr 224,1 Millionen Aktien von Occidental, die nach dem Schlusskurs vom Mittwoch fast 12,9 Milliarden US-Dollar wert sind.

Aus den Unterlagen geht auch hervor, dass Occidental vor kurzem etwa 160 Millionen US-Dollar der von Berkshire gehaltenen achtprozentigen Vorzugsaktien zurückgekauft und dafür einen Aufschlag von zehn Prozent gezahlt hat. Nach diesen Rücknahmen besitzt Berkshire nun 91.964 Vorzugsaktien von Occidental sowie Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien im Wert von fünf Milliarden US-Dollar.

Warren Buffett hat die Beteiligung an Occidental in diesem Jahr zwar stetig erhöht. Auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire im Mai sagte er allerdings, dass er nicht die Kontrolle über das Unternehmen anstrebe. Buffett fügte hinzu, dass er eine hohe Meinung von Occidental-CEO Vicki Hollub habe, die eine der ehrgeizigsten und innovativsten Strategien zur Kohlenstoffabscheidung in der Energiebranche verfolge.

Seit Jahresbeginn hat die Oxy-Aktie über acht Prozent an Wert verloren. Die niedrigen Ölpreise belasten weiterhin die Finanzergebnisse des Unternehmens. Wall Street-Analysten sind vorsichtig optimistisch für Occidental. Das Konsensrating lautet "Moderate Buy" auf der Grundlage von sieben "Buy" und fünf "Hold". Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion