In der Juli-Ausgabe des Verbrauchermagazins Stiftung Warentest standen Mineralwasser der Sorte Medium im Fokus. Das Ergebnis: Im Test mit 29 Mineralwässern überzeugte das K-Classic Medium Mineralwasser von Kaufland insbesondere bei den Testkriterien sensorisches Urteil und Kritische Stoffe und konnte sich so die Bestnote "sehr gut" sichern. Mit gerade einmal 18 Cent pro Liter zählt das Mineralwasser von K-Classic zudem zu den günstigsten Produkten im Test.Das Mineralwasser Medium von K-Classic wird in der Quelle Löningen abgefüllt und enthält wertvolle Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium. Das Besondere: Wie viele weitere Mineralwasser und Erfrischungsgetränke der Kaufland-Eigenmarken wird auch das Mineralwasser von K-Classic von der MEG, dem Getränkehersteller der Schwarz Produktion, abgefüllt.