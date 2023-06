Bayer: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) geriet nach ihrem schwungvollen Start in das Jahr 2023, der am 9.2.23 bei 65,66 bei einem neuen 52-Wochenhoch endete, ordentlich unter Druck. Seit Anfang April verlor rutschte die Aktie im Vergleich zu ihrem Jahreshoch um 23 Prozent auf ihr aktuelles Niveau bei 50,70 Euro ab.

Wegen des innovativen Ansatzes in bezug auf die Entwicklung einer Stammzellentherapie gegen die Parkinson-Krankheit bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 96 Euro ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 55 Euro erholen, wo sie zuletzt Anfang Mai 2022 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 13.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000HC2B145, wurde beim Aktienkurs von 50,70 Euro mit 0,17 - 0,18 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 55 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,37 Euro (+106 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,643 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,643 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH8U055, wurde beim Aktienkurs von 50,70 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 55 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,83 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,855 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,855 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB1KX30, wurde beim Aktienkurs von 50,70 Euro mit 0,60 - 0,61 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 55 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,01 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de