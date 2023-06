EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SPORTTOTAL AG: Der Countdown läuft… in fünf Wochen startet die 3. Liga in ihre neue Saison



30.06.2023 / 10:47 CET/CEST

Der Countdown läuft… in fünf Wochen startet die 3. Liga in ihre neue Saison Köln, 30. Juni 2023 - FORTY10 realisiert in den kommenden vier Jahren die Außenübertragung für den Rechtehalter MagentaSport Ab Freitag, 4. August rollt in der 3. Liga wieder der Ball. Die Übertragungen aller 382 Spiele einer regulären Saison werden dabei in den kommenden vier Jahren von der FORTY10 realisiert. Nach der Umsetzung der WM im letzten Jahr ist dies das nächste, umfangreiche Projekt für das Kölner Unternehmen. "Wir freuen uns über unseren ersten Auftrag für Außenübertragungen, bei dem wir neben der klassischen Umsetzung mit Ü-Wagen und Crew vor Ort auch unsere Expertise und Ideen im Bereich von Remoteproduktionen und innovativer Technik einbringen können", so Guido Amann, der seit dem 1. Juni als neuer Leiter Broadcast an Bord bei der FORTY10 ist. Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren, in den letzten Wochen wurden sämtliche technische Vorbesichtigungen in den Stadien der 20 Drittligisten durchgeführt, so dass einem reibungslosen Start nichts im Wege steht. Der finale Spielplan wird in der zweiten Juli-Woche veröffentlicht, das Topspiel eines jeden Spieltages wird weiterhin freitags stattfinden, ein Montagsspiel wird es nicht mehr geben. Partner der FORTY10 für die Umsetzung der Drittliga-Außenübertragungen wird der Augsburger Ü-Wagen-Dienstleister rt1.tv sein. Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.



Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

E-Mail: info@sporttotal.com



30.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

