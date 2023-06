Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das SSA-Segment brauchte etwas, um in dieser Woche Schwung aufzunehmen, so die Analysten der Helaba.Am Montag sei es auf dem Primärmarkt ruhig geblieben, am Dienstag sei durch das Land Hessen die erste Transaktion erfolgt. Die grüne Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR sei final bei MS-1 BP und damit 3 BP enger als zum Vermarktungsstart platziert worden. Das Buch habe eine 2-fache Überzeichnung aufgewiesen. Ebenfalls am Dienstag sei das Instituto de Credito Oficial (ICO) mit einem 500 Mio. EUR Social Bond aktiv gewesen. Die Anleihe mit 5-jähriger Laufzeit habe bei SPGB +15 BP, um 5 BP enger im Vergleich zur Vermarktung platziert werden können. ...

