Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Stuttgarter Autobauer Porsche begibt eine neue Anleihe (ISIN XS2643320018/ WKN A351SW) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 27.09.2027 würden Anleger einen jährlichen Kupon von 4,125% erhalten. Die erste Zinszahlung erfolge am 27.09.2023. ...

