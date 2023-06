Der DAX hat seine Konsolidierungsphase hinter sich gelassen und notiert heute erstmals seit dem 21. Juni wieder über der Marke von 16.000 Punkten. Nun muss sich zeigen, ob er sich tatsächlich nachhaltig über dieser Marke halten kann. Denn in zwei Wochen beginnt die Quartalsberichterstattungssaison in den USA. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich viele Anleger bis dahin allzu weit aus dem Fenster lehnen werden und gute Quartalszahlen vorwegzunehmen versuchen. Es ist also zu vermuten, dass die Aufwärtsdynamik bald wieder nachlässt und der DAX wieder unter die 16.000-Punkte-Marke zurückfällt.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



