Nach dem Angriff von Investor Klaus (Umek) auf die börsennotierte Bawag Group AG, bricht die Aktie der Bank heute an der Wiener Börse zeitweise um bis zu 15 Prozent auf 37,50 Euro ein. Damit wurden am Vormittag mehrere hundert Millionen Euro an Börsenwert der Bank und des Managements (besitzt selbst Aktien im Wert von mehr als 100 Millionen Euro) vernichtet. Profiteur ist Klaus selbst. Seine Petrus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...