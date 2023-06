Hamburg (www.fondscheck.de) - HANSAINVEST Real Assets verzeichnet den nächsten Vermietungserfolg, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Engie Deutschland, ein Energieversorgungsunternehmen mit Fokus auf CO2-arme Lösungen, bezieht ab Februar 2024 für zunächst zehn Jahre circa 2.500 Quadratmeter Bürofläche am Kapstadtring 7 in der Hamburger City Nord. CBRE war als vermittelnder Makler aktiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...