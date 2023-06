Solaris wird weitere Elektrobusse nach Aarhus liefern. AarBus, das ÖPNV-Unternehmen in Dänemarks zweitgrößter Stadt, hat 56 elektrische Gelenkbusse beim polnischen Hersteller geordert. Die E-Gelenkbusse des Typs Solaris Urbino 18 Electric sollen in zwei Tranchen nach Aarhus geliefert werden. 31 Exemplare erhält AarBus 2024 und die restlichen 25 in 2025, wie es in der Mitteilung des polnischen Busherstellers ...

