Die Probleme bei Siemens Gamesa haben die Siemens Energy Aktie tief fallen lassen. Binnen Monatsfrist ist der Aktienkurs von 24,81 Euro auf 13,775 Euro abgestürzt, die am Montag dieser Woche erreicht wurden. Allerdings konnte sich der Aktienkurs von Siemens Energy in diesen Tagen rund um die 14-Euro-Marke stabilisieren und in eine Konsolidierung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...