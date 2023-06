Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen zeigt sich weiter aufnahmebereit, so die Analysten der Helaba.Seit Wochenbeginn seien fünf Benchmark-Anleihen im Gesamtvolumen von 2,7 Mrd. EUR erfolgreich platziert worden. Zwei Transaktionen hätten ein Volumen von 750 Mio. EUR aufgewiesen (Royal Bank of Canada und Bank of Ireland Group) - die Deal-Größe sei somit gegenüber der Vorwoche, in der sich viele Namen aus der zweiten Reihe gezeigt hätten, wieder spürbar angestiegen. Insbesondere gute Bonitäten würden derzeit von den Investoren bereitwillig aufgenommen und könnten bei attraktiven Neuemissions-Prämien am Sekundärmarkt im tendenziell schwachen Umfeld erfreulich einengen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...