Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Covered Primärmarkt startete mit Emissionen aus dem Süden in die neue Woche, so die Analysten der Helaba.Den Anfang habe Intesa Sanpaolo mit einem 5-jährigen Covered gemacht. Der Bond mit einem Volumen von 1,25 Mrd. EUR sei final bei MS+ 50 und damit im Vergleich mit der Vorgabe um 3 BP enger platziert worden. Das Orderbuch habe in der Spitze eine Nachfrage von mehr als 2 Mrd. EUR aufgewiesen. Die Neuemissionsprämie habe bei ca. 20 BP gelegen. Mit der jüngsten Platzierung summiere sich das seit dem 7. Juni von italienischen Emittenten platzierte Volumen auf 6 Mrd. EUR. Die portugiesische Banco BPI sei am Dienstag, erstmals mit einer Benchmark seit mehr als vier Jahren, ebenfalls mit einer 5-jährigen Laufzeit gefolgt. Bei einem Buch von rund 700 Mio. EUR habe der finale Spread gegenüber der Vorgabe um 2 BP auf MS+58 BP eingeengt werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...