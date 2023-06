In Volkswagens erster eigener Batteriezellenfabrik in Salzgitter hat jetzt der Aufbau des Maschinen- und Anlagenparks begonnen. Die Errichtung der Fabrik liegt damit laut VW voll im Zeitplan. Und auch beim Personalaufbau geht es offenbar voran. 2025 soll in Salzgitter die Serienfertigung von Batteriezellen starten. Für das "Unboxing" der ersten Produktionsanlage waren Thomas Schmall, VW-Konzernvorstand ...

