Vattenfall hat in Berlin seinen ersten öffentlichen Ladepark mit Schnellladestationen in Betrieb genommen. Am Heizkraftwerk Marzahn stehen jetzt 15 Säulen mit unterschiedlichen Ladeleistungen zur Verfügung, darunter drei HPC-Stationen. Die Hardware kommt von ABB. Der Ladestandort ist der erste von sieben öffentlichen Hubs, die in Regie von Vattenfall bis Ende 2023 in Berlin entstehen sollen. Vor Ort ...

