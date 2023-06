Die Federal Reserve meldet, dass die amerikanischen Banken mit fliegenden Fahnen den Stresstest bestanden haben. Keine der getesteten Banken, die Bilanzgrössen von mehr als 100 Mrd. US-Dollar aufweisen, fiel durch und die durchschnittliche Kapitalausstattung konnte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar verbessern.Eine erstaunliche und erleichternde Nachricht, nachdem im 1. Halbjahr mit der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic Bank gleich drei grosse Banken in Konkurs gingen. So viele wie seit der grossen Finanzkrise nicht ...

