Wer Renditevorteil ohne volles Risiko will, sollte ausgewählte Segmente des Anleihemarktes wie US-Kommunenanleihen in Betracht ziehen Die Inflations- und Zinsentwicklung bleibt nach Ansicht des globalen Investment-Managers Nuveen das bestimmende Thema für Anleger in der zweiten Jahreshälfte 2023. Zwar sei die Inflation angesichts historischer Zinserhöhungen durch die Notenbanken deutlich gesunken. Sie liege aber nach wie vor ...

