Heute im gabb: Um 12:39 liegt der ATX TR mit +0.81 Prozent im Plus bei 6907 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +3.80% auf 0.82 Euro, dahinter RBI mit +2.96% auf 14.445 Euro und Rosenbauer mit +2.83% auf 30.85 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16131 (+1.07%, Ultimo 2022: 13923, 15.86% ytd). - In den News: Bawag, A1 Telekom Austria, Verbund, UBM, AT&S, Wolftank- Nachlese: Lenzing-KE und 25er Do&Co mit Wanderpokal-Übernahme- Reingehört bei Zumtobel- Unser Robot sagt: Bawag, Lenzing, Amag und weitere Aktien auffällig; unser- Börsegeschichte 30.6.: 25 Jahre Do&Co an der Wiener Börse, Wienerberger- Österreich-Depots: Zum Halbjahr deutlich vor dem ATX, Zukäufe Lenzing und Bawag- wikifolio ...

