Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex der tschechischen Industrie gab im Mai marginal um 0,1 auf 42,8 Punkte nach, so die Analysten von Postbank Research.Damit habe der Einkaufsmanagerindex erneut deutlich und den zwölften Monat in Folge unterhalb der Expansionsschwelle gelegen.Erfreulich sei hingegen die jüngste Entwicklung bei den Verbraucherpreisen. Die Inflation sei im Mai um 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit deutlich langsamer als von der Zentralbank erwartet worden sei. Die Notenbanker hätten zwar ebenfalls mit einer Entschleunigung des Preiszuwachses gerechnet (Vormonat 12,7 Prozent), seien aber letztlich von einem stärkeren Anstieg in Höhe von 11,6 Prozent ausgegangen. ...

