Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA informiert entsprechend der Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens vom 22. Mai 2023 zur Änderung und Anpassung der Anleihebedingungen ihrer ausstehenden bis zu EUR 40.000.000 nichtnachrangigen, unbesicherten Anleihe 2018/2023 mit der ISIN SE0011337054, dass der Zustimmungsgebühr-Stichtag auf den 30. Juni 2023 festgelegt wurde und die Auszahlung der Zustimmungsgebühr voraussichtlich am 7. Juli 2023 erfolgt. (30.06.2023/alc/n/a)

