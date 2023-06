Bei va-Q-tec steht in Kürze der Vollzug des Übernahmeangebots an: Nachdem nun alle Vollzugsbedingungen des Übernahmeangebots der Fahrenheit AcquiCo GmbH erfüllt seien, solle dieses am 6. Juli vollzogen werden, erwartet das Unternehmen aus Würzburg. Zuvor hatte die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde ihren Verzicht auf eine weitere Prüfung des ...

