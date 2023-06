Die PACCAR-Aktie kostete gestern in der Spitze 83,27 $. Ohne echte Neuigkeiten verteuerte sie sich per Schlusskurs um 2,4 %. Zurzeit geht der Titel immer wieder in den charttechnisch freien Raum.Mit seinen Marken Kenworth, Peterbilt und DAF prägt der traditionsreiche Truck-Konzern (Wurzeln bis 1905) aus Bellevue bei Seattle die Entwicklung der Lkw-Industrie. PACCAR gehört eindeutig zur Weltspitze. Das Geschäft gliedert sich in die Bereiche Truck (Umsatzanteil 75 %) und Parts (20 %) sowie Financial Service.Im Geschäftsjahr 2022 wurden Umsatz und Gewinn weiter ausgebaut. Von 28,82 Mrd. $ (+ 23 %) blieben netto 3,01 Mrd. $ (+ 61 %) übrig. Aus bekannten Gründen ist das zu relativieren:Besondere Aussagekraft hat der Vergleich zwischen 2022 und 2019. Die Verkaufserlöse lagen 13 % höher als vor der Pandemie. Auch die Gewinnmarge wurde gesteigert, von damals 9,9 auf 11,0 %. Und so lief es weiter:Für das erste Quartal 2023 zeigt PACCAR eine Vorsteuermarge (ohne Financial) von 9,0 %, vor einem Jahr waren es 10,3%. Die Verkaufserlöse des Q1 wurde allerdings um 32 % ausgebaut. Wie schlägt sich der US-Konzern aus Anlegersicht im Vergleich mit der Konkurrenz? Ein Beispiel:Wer im Dezember 2021 mit 28 € bei DAIMLER TRUCK startete, steht zurzeit bei + 18 %. Ein Einstieg parallel bei PACCAR ergab im Kurs ca. + 38 %. Und zum Schluss noch ein anderer Seitenblick:Der US-Konzern versteht sich ausdrücklich als "global technology company". Während vermeintlich "echte" Tech-Adressen seit November 2021 (Beginn der Inflationsbekämpfung) krass nach unten getrieben wurden, fuhr das Nasdaq-Kürzel "PCAR" nach oben (siehe Einzeichnung im Chart). Somit:Solide Finanzierung hat sich gerade in der massiv von Zinsänderungen geprägten Börsenphase ausgezahlt. Die Vergleiche mit den Top-Techs können wir demnächst noch vertiefen.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.