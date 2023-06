Zumindest liegen die Fakten nun auf dem Tisch: Die auf hochwirksame Darmkrebs-Tests spezialisierte Mainz Biomed hat mit der US-Investmentgesellschaft Yorkville Advisors Global einen Finanzierungs-Deal im Volumen von mehr als 50 Mio. Dollar geschlossen und verschafft sich damit erst einmal die nötige Beinfreiheit für die Umsetzung der teuren Testreihen zur späteren Zulassung ihres Hauptprodukts ColoAlert in ... The post Mainz Biomed: Spielraum geschaffen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...