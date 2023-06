Wien (www.fondscheck.de) - Nick Ring, der beim angelsächsischen Asset Manager Columbia Threadneedle das Geschäft in Europa, Nahost und Nordafrika (EMEA) verantwortet, gibt seinen Posten zum Jahresende ab, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Gesellschaft mitgeteilt. Nach einer "langen und erfolgreichen" Karriere in der Investmentbranche wolle sich Ring nach 34 Jahren in den Ruhestand zurückziehen. Sein Amt solle David Logan übernehmen, bislang weltweiter Operativchef bei Columbia Threadneedle. ...

