Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat nun auch in der Schweiz mit den Auslieferungen seiner Luxuslimousine Air begonnen. Zudem wurden zwei weitere Varianten der E-Limousine für die Schweiz eingepreist. Bei einer Veranstaltung in Zürich wurden erste Exemplare der Dream Edition an Schweizer Kunden übergeben, konkret im Fünf-Sterne-Hotel The Dolder Grand - und nicht im eigenen Schweiz-Store ...

Den vollständigen Artikel lesen ...