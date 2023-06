DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Stellungnahme der BAWAG Group betreffend den Report von Petrus Advisers

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/30.06.2023/14:25) - WIEN, 30. Juni 2023 - Petrus Advisers hat heute einen Report betreffend die BAWAG Group veröffentlicht. Wir schätzen generell Feedback von unseren Investoren. In diesem Fall stimmen wir dem vorliegenden Report allerdings nicht zu und heben dazu Folgendes hervor:

* Der Inhalt des Reports ist inkonsistent, aus dem Zusammenhang gerissen und irreführend. Der Report steht auch im Gegensatz zur Meinung, die Petrus Advisers über BAWAG bis vor kurzem öffentlich vertreten hat. * Aus dem Report geht hervor, dass Petrus Advisers eine Leerverkaufsposition in BAWAG-Aktien aufgebaut hat, was sowohl die zugrundeliegende wirtschaftliche Motivation des Reports erklären könnte als auch ein Indiz für die allgemeine Glaubwürdigkeit ist. * BAWAG ist in einem stark regulierten Markt tätig und steht unter direkter Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Das Bestehen einer erstklassigen Governance-Struktur ist integraler Bestandteil der BAWAG-Strategie, um langfristige, nachhaltige Profitabilität zu gewährleisten. * Im Hinblick auf die Aktienrendite hat die BAWAG seit ihrem Börsengang mehr als 2 Mrd. EUR an Kapital an Aktionäre ausgeschüttet und die Entwicklung der europäischen Bankenindizes übertroffen. Im letzten Jahrzehnt lag der durchschnittliche Return on Tangible Common Equity (RoTCE) der BAWAG bei 15 % und für 2023 wird ein RoTCE von über 20 % angestrebt, was die BAWAG zu einer der profitabelsten und effizientesten Banken in Europa macht.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

