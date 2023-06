In einer zunehmenden Digitalisierung der Welt hat sich der Markt für mobile Gesundheits- und Fitness-Apps zu einem Kraftpaket entwickelt, das weltweit Millionen von Nutzern in seinen Bann zieht. Einem aktuellen Bericht der Performance-Marketing-Agentur AdQuantum und der Digital- und Mobile-Intelligence-Plattform Sensor Tower zufolge hat der Markt für mobile Gesundheits- und Fitness-Apps im Jahr 2022 einen Rückgang verzeichnet. Dennoch erwirtschaftete die Branche einen beeindruckenden Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar, übertraf damit alle Erwartungen und bewies ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Widrigkeiten.

Obwohl die Installationen aufgrund der Verhaltensänderungen nach der Pandemie, des wirtschaftlichen Abschwungs und der Komplexität der Messung von iOS-Kampagnen vor Herausforderungen standen, zeigen die Zahlen eine vielversprechende Entwicklung. Im Gegensatz zum Rückgang blieben die Nutzersitzungen bemerkenswert konstant und verzeichneten 2022 sogar einen Anstieg von 1 %. Darüber hinaus hat das Jahr 2023 im Vergleich zum letzten Quartal des Vorjahres bereits einen Anstieg der Sitzungen um 1 zu verzeichnen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl der während des Installationsbooms gewonnenen Nutzer gehalten werden konnten und neu gewonnene Nutzer ein höheres Aktivitätsniveau und eine potenziell höhere Langzeitbindung aufweisen.

Während sich die Zahlen allmählich normalisieren, verzeichnete das erste Quartal 2023 einen vielversprechenden Anstieg der App-Installationen um 2 im Vergleich zum vierten Quartal 2022. Dieser Trend deutet auf ein erneutes Wachstumspotenzial hin und drängt die Beteiligten dazu, zentralisierte Daten für eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung, Budgetzuweisung und Skalierbarkeit der Kampagne zu nutzen.

Der Bericht "The State of the Health Fitness App Market 2023" umfasst auch Benchmarks für Health Fitness-Apps, die auf verschiedene Regionen zugeschnitten sind, Trends bei der Anzeigengestaltung, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Nutzeransprache und Konversionen zu fördern, sowie die erfolgreichsten Strategien zur Nutzerakquise. Diese wertvollen Einblicke ermöglichen es Entwicklern, Vermarktern und Anbietern von Analyseservices gleichermaßen, erfolgreich in der Gesundheits- und Fitness-App-Branche heute und in Zukunft zu agieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

