Wien (www.fondscheck.de) - Durch eine Novellierung des Kapitalanlagesetzbuchs ist es möglich geworden, Infrastrukturinvestments als offenen Publikumsfonds nach dem Muster des offenen Immobilienfonds anzubieten, so die Experten von "FONDS professionell"."Der Fondsstandort Deutschland hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, liegt im europäischen Vergleich aber immer noch zurück und schöpft sein Potenzial nicht aus." So habe das Finanzministerium die Notwendigkeit des Finanzstandortgesetzes begründet, das vor zwei Jahren in Kraft getreten sei. Im Zuge seiner Umsetzung sei das Kapitalanlagegesetzbuch geändert worden. ...

