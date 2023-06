Es ist vollbracht. Nach ein paar gescheiterten Versuchen in dieser Woche hat Apple am Freitag zum Handelsstart die Schallmauer von drei Billionen Dollar beim Börsenwert durchbrochen. Laut Citigroup ist das Ende der Fahnenstange damit aber noch nicht erreicht. Der Markt unterschätze das Potenzial noch immer.Apple war das erste Unternehmen, das an der Börse mit einer Billion Dollar bewertet war, es war das erste Unternehmen, das die 2-Billionen-Marke überwand. Und Apple schafft am Freitag zuerst die ...

