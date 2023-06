Kalenderwoche 26 am KMU-Anleihemarkt - die erste Jahreshälfte endet mit erfolgreichen Anleihen-Platzierungen, so hat die DEAG Deutsche Entertainment AG ihre neue dreijährige Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN NO0012487596), die als Nordic Bond strukturiert ist, erfolgreich im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinskupon wurde dabei auf 8,00% p.a. festgelegt. Die Emission war laut Emittentin deutlich überzeichnet, wodurch das Angebot vorzeitig beendet wurde. Mit dem Emissionserlös wird u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert. Auch die neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012938325) der HÖRMANN Industries GmbH ist nach letzten Angaben der Emittentin "überzeichnet" und wird so ebenfalls vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert werden. Der finale Zinskupon der nunmehr vierten Anleihe des Technologieunternehmens wurde auf 7,00% p.a. festgelegt.

Die AustriaEnergy International GmbH kann ihren neuen besicherten Green Bond 2023/28 (ISIN: DE000A3LE0J4) hingegen lediglich im Volumen von 1,0 Mio. Euro bei Privatanlegern platzieren. Allerdings hat der Anleihen-Debütant die institutionelle Platzierung (Privatplatzierung) der 8,00%-Anleihe aufgrund der "herausfordernden Marktsituation" in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Das Wiener Tourismus-/Hotelunternehmen EPH Group AG bietet derzeit ebenfalls erstmals eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) an. Diese hat eine ...

