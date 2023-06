Um 14 Prozent bzw. 15,7 Billionen Dollar soll das globale Bruttoinlandsprodukt bis 2030 steigen. So sagt es die Prüfungsgesellschaft PwC voraus. Als entscheidende Gründe dafür gibt PwC die erhöhte Produktivität durch zunehmende Automatisierung mit KI und den gestiegenen Konsum bei KI-Produkten an. Wie sich der Zuwachs global verteilt und mit welchen 16 Aktientipps und 4 Index-Zertifikaten Sie vom Boom profitieren können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von einfach börse.Mit Gedankenkraft ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...