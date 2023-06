DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/30.06.2023/16:10) - Der Aufsichtsrat der DO & CO Aktiengesellschaft hat auf Grund des raschen Wachstums beschlossen, den Vorstand spätestens bis Ende August 2023 auf 4 Mitglieder zu erweitern.

Mag. Gottfried Neumeister scheidet auf eigenen Wunsch mit Auslaufen seiner Funktionsperiode mit 30. Juni 2023 aus dem Vorstand aus, bleibt dem Unternehmen aber weiterhin als Berater eng verbunden.

