Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA50545P3097 Labrador Uranium Inc. 30.06.2023 CA51830A1066 Latitude Uranium Inc. 03.07.2023 Tausch 1:1

CH0314029270 WISeKey International Holding Ltd. 30.06.2023 CH1276062754 WISeKey International Holding Ltd. 03.07.2023 Tausch 50:1

CA26908N1078 AI Artificial Intelligence Ventures Inc. 30.06.2023 CA00135V1094 AI Artificial Intelligence Ventures Inc. 03.07.2023 Tausch 1:1

GB00B5TZC716 Inspired PLC 30.06.2023 GB00BR2Q0V58 Inspired PLC 03.07.2023 Tausch 10:1

SE0012904779 Train Alliance Sweden AB 30.06.2023 SE0020540144 Train Alliance Sweden AB 03.07.2023 Tausch 1:3

CH0027148649 Santhera Pharmaceuticals Holding AG 30.06.2023 CH1276028821 Santhera Pharmaceuticals Holding AG 03.07.2023 Tausch 10:1

NO0010283211 Hunter Group ASA 30.06.2023 NO0012953720 Hunter Group ASA 03.07.2023 Tausch 20:1

