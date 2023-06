CobolCloud, spezialisiert auf die Migration und Modernisierung großer, in COBOL entwickelter Unternehmensanwendungen, gibt seine Allianz mit Kubo Labs bekannt, um die Nutzung von Kubernetes abzusichern und zu vereinfachen.

"CobolCloud ist die allerneueste Generation von COBOL-Tools, die zum einen die Neukompilierung bestehender Anwendungen ohne Änderung des Quellcodes und zum anderen die Integration dieser Anwendungen mit den neuesten Technologien unter Windows, Linux und natürlich in der Cloud ermöglichen", sagt Stéphane Croce, Gründer und CEO von CobolCloud.

"Kubo Labs und seine Tool-Suite ergänzen unseren Ansatz perfekt, nämlich unseren Kunden die besten Tools auf dem Markt anzubieten, um ihre Anwendungen in der Produktion zu sichern", fügt Stéphane Croce hinzu.

"Als eine der wichtigsten Komponenten von Container-basierten Architekturen erfordern Kubernetes-Cluster ständige Aufmerksamkeit, um eine optimierte und sichere Nutzung unter allen Umständen zu gewährleisten", sagt Alain Regnier, CTO und Mitbegründer von Kubo Labs.

"Mit den Tools von Kubo Labs können Benutzer Kubernetes-Cluster analysieren und Probleme schnell erkennen und beheben", fügt Alain Regnier hinzu.

"Unsere Allianz mit CobolCloud macht es möglich, die Mission unseres Partners zu perfektionieren, nämlich die Vereinfachung, Sicherung und Modernisierung von in COBOL entwickelten Anwendungen", erklärt François-Xavier Renaux, COO und Mitbegründer von Kubo Labs.

Über Kubo Labs:

Kubo Labs ist ein Softwarehersteller, der sich auf die Erkennung und Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Kubernetes-Umgebungen spezialisiert hat. Die Philosophie von Kubo Labs ist es, die Lösung von Kubernetes-Problemen zu vereinfachen und so jedem Mitglied eines technischen Teams die Möglichkeit zu geben, Probleme zu diagnostizieren und effektiv einzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kubolabs.io

Über CobolCloud:

Mit den Lösungen von CobolCloud können Unternehmen ihre Kosten kontrollieren und die Herausforderungen der Modernisierung von COBOL-Anwendungen vereinfachen. CobolCloud bietet einen vielseitigen und leistungsstarken COBOL-Compiler, eine modulare Betriebs-Engine und Tools, die darauf ausgelegt sind, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und zu antizipieren.

CobolCloud wurde von einem Team globaler Spezialisten für die Modernisierung von COBOL-Anwendungen gegründet und kann auf eine Erfolgsbilanz bei führenden Unternehmen weltweit verweisen. CobolCloud vereint die besten verfügbaren Technologien, um COBOL-Anwendungen in jede neue Architektur zu integrieren. CobolCloud kann in einem Open-Source-Stack mit marktführender Software oder zusammen mit spezialisierten Softwarezertifizierungen von Drittanbietern betrieben werden. CobolCloud bringt auch branchenführende technische Partner zusammen und bietet ein internationales Netzwerk von technischen Zentren. CobolCloud versetzt seine Kunden in die Lage, ihre Legacy-Anwendungen innerhalb eines anspruchsvolleren Gesamtrahmens neu zu konzipieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cobolcloud.io

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230630207971/de/

Contacts:

Medien:

contact@kubolabs.io



magdalena.niementowski@cobolcloud.io