Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest erzielen Lidl-Eigenmarken erneut sehr gute und gute Gesamtergebnisse. Pünktlich zur warmen Jahreszeit wurden Mineralwässer mit mittlerem Kohlensäuregehalt (Medium) getestet: Das "Saskia Jessen Medium", das mit einem leicht sauren und bitteren Geschmack überzeugt, erhält die Bestnote "Sehr gut" (1,5) und landet damit auf den vorderen Plätzen. Die Inhaltsstoffe sind als "Sehr gut" deklariert, zudem punktet das Mineralwasser mit einer nutzerfreundlichen Handhabung und umweltfreundlichen Verpackung. Mit einem Preis von 0,18 Euro pro Liter ist es zudem eines der günstigsten Mineralwässer im Test. Ebenso positiv fällt das Mineralwasser "Schlossblick mit einem Hauch Kohlensäure versetzt" auf. Es besticht mit einem etwas salzigen, bitteren und leicht süßen Geschmack und bekommt das Gesamturteil "Gut" (1,8). Auch diese Lidl-Eigenmarke gehört mit einem Preis von 0,40 Euro je Liter zu einem der günstigsten Mineralwasser im Test.Im Near-Food-Bereich liegt die "Cien Sun Kids Sonnencreme" im Test ganz vorn und erhält die Gesamtnote "Sehr gut" (1,5). Die Creme mit Sonnenschutzfaktor 50 punktet bei den Inhaltsstoffen sowie der Anwendung und teilt sich den ersten Platz mit einem weiteren Produkt. Das Urteil macht dabei deutlich: Zuverlässiger Sonnenschutz muss nicht teuer sein. Denn auch dieses Lidl-Produkt überzeugt mit einem Preis in Höhe von 2,75 Euro pro 100 Milliliter.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.