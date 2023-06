DJ XETRA-SCHLUSS/Halbjahresultimo treibt DAX über 16.100er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr fest und deutlich über der 16.100er Marke ist der DAX am Freitag aus dem Handel gegangen. Starke US-Vorlagen und gute Zahlen zogen die Märkte europaweit nach oben. Das deutsche Börsenbarometer sprang um 1,3 Prozent auf 16.148 Punkte.

Dabei ging es auf ganzer Marktbreite nach oben, sämtliche Branchen in Europa schlossen im Plus. Im DAX gab es kein einziges Minuszeichen.

Auch in den USA dominierten grüne Vorzeichen, Apple erreichten sogar die magische Marke von 3 Billionen Dollar Börsenwert.

Zum Ultimo des Halbjahres trieb auch das "Window Dressing" die Kurse. Denn per Börsenschluss am Abend wird über die Performance-Ausweise der Fonds für das erste Halbjahr entschieden. Der DAX liegt seit Jahresbeginn nun 'knapp 16 Prozent im Plus.

Die US-Konjunkturdaten wurden im Handel als "gut, aber auch nicht zu gut" bezeichnet. Denn der PCE-Deflator zeigte den erhofften Rückgang im Inflationsdruck. Er gilt als einer der bevorzugten Indikatoren der US-Notenbank zur Inflationsmessung. Auch der Chicago-Einkaufsmanager-Index zeigte eine Wirtschaftsbelebung - aber nur so leicht, dass keine Zinserhöhungssorgen ausgelöst wurden.

Adidas und Puma von Nike wenig beeindruckt

Kräftig gesucht waren die deutschen Sportartikel-Hersteller. Adidas stiegen um 2,7 und Puma sogar um 3,3 Prozent. Und das trotz schwächerer Zahlen von US-Konkurrent Nike, die als eine der wenigen Aktien an Wall Street im Minus notierten. Die Analysten der Citi merkten zu Nike an, der Lagerabbau dauere länger als erwartet.

Gesucht waren auch die Immobilienaktien: LEG Immobilien (+4,8%) hoben ihren Jahresausblick für Gewinnmarge und Mittelzufluss an dank einer ungewöhnlichen Begründung: Der Erfolg kam unter anderem aus der hauseigenen Strom-Produktion. Allerdings sollen auch die Mieten stärker steigen, der Wohnungsneubau dagegen weiter reduziert werden. Auch Vonovia stiegen 3,5 Prozent, TAG Immobilien um 3,6 Prozent.

Bei den Finanzwerten legten Commerzbank um 1,6 Prozent zu.

Mit Kursgewinnen bis zu 4,3 Prozent zeigten sich im DAX Sartorius und Siemens Energy, die zwischenzeitlich nach Gewinnwarnungen kräftig eingebrochen waren. Auch Siemens Healthineers legten 2,7 Prozent zu, Infineon sogar 3,3 Prozent.

Kräftige Gewinne wiesen auch die Fabrik-Logistiker von Kion (+6,7%) und Jungheinrich (+4,8%) aus. Zu Kion hatten sich Deutsche Bank und Warburg bullisch geäußert. Für Solarwerte wie SMA Solar ging es 5,7 Prozent höher. Auch der MDAX der deutschen Nebenwerte zeigt sich auf ganzer Breite mit grünen Vorzeichen, viele Aktien schlossen um die 2 Prozent höher.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.147,90 +1,3% +15,98% DAX-Future 16.274,00 +1,3% +14,66% XDAX 16.152,85 +1,2% +16,46% MDAX 27.610,50 +1,5% +9,93% TecDAX 3.203,22 +1,9% +9,66% SDAX 13.401,24 +1,0% +12,37% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,86 +25 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 40 0 0 4.120,7 86,3 54,8 MDAX 42 7 1 572,1 22,4 16,4 TecDAX 28 2 0 953,3 27,2 14,5 SDAX 58 12 0 106,9 13,6 10,3 ===

June 30, 2023

