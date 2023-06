Frankfurt (ots) -



Es gab einmal Hoffnung auf eine gemeinsame, an den Menschenrechten orientierte Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union. Nach fast 25 Jahren muss heute festgestellt werden: Nie waren die Staaten weiter davon entfernt. In Brüssel sind am Freitag die letzten Blütenträume zerstoben. Die Europäische Union lässt sich von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán vorführen, der mit seinem Gerede von einem "Migrationskrieg" die Menschen auf dem Kontinent gegen Schutzsuchende aufstachelt. Es ist ein Armutszeugnis für die Wertegemeinschaft EU. (...)



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3989



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5547715

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken