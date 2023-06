Straubing (ots) -



Die Ampel lässt den Bürgern gegenüber Respekt vermissen. Wer eine Öl-, Gas- oder Pellets-Heizung einbauen will, soll dazu verdonnert werden, einen Energieberater zu konsultieren. Doch nicht dessen Expertise ist gefragt. Als Grundlage dafür sind Informationen zu verwenden, die das Wirtschaftsministerium bis zum 1. Januar 2024 zur Verfügung stellen wird. Was für eine Farce. Man könnte dem mündigen Bürger auch eine Broschüre in die Hand drücken. Doch man traut ihm eine fundierte und eigenverantwortliche Entscheidung nicht zu.



