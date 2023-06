EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

EQS Group AG: Hauptversammlung 2023 nimmt alle Beschlussvorschläge an Rony Vogel für seine großen Verdienste geehrt

Stephan Ritter neu im Aufsichtsrat

Catharina van Delden und Laurenz Nienaber für 3 Jahre im Amt bestätigt

Vorfreude bei den Aktionären: In 2 Tagen tritt dt. Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft Es war bereits die vierte vollumfängliche virtuelle Hauptversammlung der EQS Group AG und dennoch eine Premiere: Denn erstmals fand das Online-Aktionärstreffen des Münchner Reg-Tech-Unternehmens auf Basis einer dauerhaften Änderung des Aktiengesetzes statt, mit der die Ausnahmeregelungen der Corona-Zeit abgelöst wurden. In die Vorfreude über die bald in Kraft tretenden Hinweisgeberschutzgesetze in Deutschland, Italien, Österreich und Spanien mischte sich bei den EQS-Verantwortlichen und -Aktionären auch Wehmut, denn auf der HV endete eine Ära: Rony Vogel, der die EQS Group seit ihrer Gründung begleitete, verlässt das Kontrollgremium. Für ihn wurde Stephan Ritter, ehemaliges Vorstandsmitglied bei Arcadis, in das Gremium gewählt. Die virtuelle Hauptversammlung der EQS Group AG nahm alle Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit an. Die Teilnehmer an dem Aktionärstreffen konnten wie gewohnt alle Rechte online wahrnehmen und bei der Generaldebatte Fragen an den Vorstand richten. Zwei Tage vor dem Inkrafttreten des deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes (2. Juli) drehten sich viele Wortbeiträge um die nationalen Regulierungen, die zeitnah auch in Italien, Österreich und Spanien Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden verpflichten, interne Meldekanäle für Hinweise auf illegales und unethisches Verhalten einzurichten. Die EQS Group als führender Anbieter für digitale Hinweisgebersysteme in Europa erwartet sich dadurch stetig steigende Umsatz- und Ertragskennzahlen in den nächsten Quartalen. Veränderungen im Aufsichtsrat: Ritter folgt auf Vogel Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wählten die Aktionäre Stephan Ritter in den Aufsichtsrat. Der Diplom Kaufmann aus Bergisch Gladbach, der zuletzt als Chief Innovation Officer bei Arcadis, dem führenden globalen Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt, tätig war, folgt auf Rony Vogel, der das Gremium wie geplant zum Ende seiner Amtsperiode verlässt. Damit geht eine Ära zu Ende. Der Diplom-Ingenieur begleitete die EQS Group AG seit ihrer Gründung im Jahr 2000, damals noch unter dem Namen EquityStory.com, in verschiedenen Funktionen. "Rony Vogel war nicht nur langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender, Mitgründer und Frühfinanzierer, sondern stets auch ein verlässlicher Partner und Freund. Gemeinsam haben wir viele Höhen erlebt, aber auch Krisen und Herausforderungen wie das Platzen der Internetblase, die Finanzkrise 2008 sowie zuletzt die Corona-Pandemie gemeistert. Für Ronys unermüdlichen Einsatz möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Und gleichzeitig freuen wir uns, mit Stephan Ritter einen sehr kompetenten Nachfolger begrüßen zu dürfen", sagt Achim Weick. Der Gründer und CEO der EQS Group hebt außerdem hervor, dass mit diesem Personalwechsel auch den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex im Bezug auf die Dauer von Amtszeiten entsprochen wird. Außerdem wurden auf der Hauptversammlung Catharina van Delden und Laurenz Nienaber für drei Jahre wiedergewählt. Damit bilden den Aufsichtsrat der EQS Group AG in den kommen zwölf Monaten der Aufsichtsratsvorsitzende Robert Wirth, sein Stellvertreter Laurenz Nienaber, Catharina van Delden, Prof. Dr. Kerstin Lopatta und Stephan Ritter. Weitere Hinweise: Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG. Weltweit nutzen über 9.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für das Management von ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430033 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com



