The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2023



ISIN Name

CA26908N1078 ESG GLOBAL IMPACT CAP. I.

CA50545P3097 LABRADOR URANIUM INC.

CH0027148649 SANTHERA PHARM.HD.SF 0,01

CH0314029270 WISEKEY INTL B SF -,05

DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N.

DE000A2PXQD4 TUBESOLAR AG INH O.N.

GB00B5TZC716 INSPIRED PLC LS-,00125

NO0010283211 HUNTER GROUP NK 0,0019118

SE0012904779 TRAIN ALLIANCE SE AB AK B

US19247G2066 COHERENT PRF.SE.A 200

US20368X1019 COMMUNITY FINL DL-,01

US45580R1032 INDUS REALTY TRUST DL-,01

US90338N2027 U.S.XPRESS ENT. A DL-,01

