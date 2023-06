DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Teileinigung mit Tennor International AG über Finanzierung

Berlin (pta/30.06.2023/20:15) - Die Wild Bunch AG (die " Gesellschaft") hat am heutigen Tage eine Teilzahlung der Tennor International AG, Zug, Schweiz (" Tennor") auf eine mit Tennor vereinbarte Darlehenszahlung in Höhe von 10 Millionen Euro zur Sicherstellung der Fortführungsprognose der Gesellschaft erhalten.

Der Vorstand wird den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 und den Jahresabschluss der Wild Bunch AG für das Geschäftsjahr 2022 sodann kurzfristig nach Erhalt des vollständigen Darlehensbetrages in Höhe von 10 Millionen Euro veröffentlichen.

