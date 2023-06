NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben nach dem jüngsten Kursrückschlag am Freitag moderate Gewinne erzielt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,13 Prozent auf 112,27 Punkte, was die Rendite für zehnjährige Treasuries auf 3,82 Prozent drückte. Damit zeigte sich die Kursentwicklung der festverzinslichen Wertpapiere gegenüber dem Handelsstart praktisch unverändert.

Bereits davor waren Konjunkturdaten für den Mai veröffentlicht worden, die einen etwas schwächer als erwarteten Anstieg der amerikanischen Konsumausgaben belegten. Dazu war der für die US-Notenbank Fed wichtige Preisindex PCE im Jahresvergleich weniger gestiegen als im Vormonat. Den Währungshütern dürften beide Entwicklungen in die Karten spielen, da sie die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen im Kampf gegen die Inflation verringern.

Dazu dürften auch die deutlich gesunkenen Inflationserwartungen der US-Verbraucher beitragen, welche die Universität Michigan nach Handelsbeginn im Rahmen des von ihr erhobenen Konsumklimas veröffentlichte. Diesem zufolge hat sich zudem die Verbraucherstimmung im Juni überraschend deutlich aufgehellt./gl/he