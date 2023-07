Ralf Anders: ChargePoint Holdings Ein großer Teil der schnell wachsenden internationalen Elektroautoflotte geht in den nächsten Wochen auf Reisen an Küsten, Seen und in die Berge. Die Basis dafür ist eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur. Und bei diesem Thema ist ChargePoint (WKN: A2QK1P) eines der dynamischsten Unternehmen. Bei ChargePoint dreht sich alles um Netzwerke: Es betreut fast 250 Tausend eigene Ladepunkte und Kunden haben Zugriff auf noch mal so viele über Roaming-Partner. Hinzu kommt ...

