Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In der letzten Woche stieg der globale Aktienmarktindex in EUR um +0,9%. Der S&P 500 legte in EUR um +1,1% zu, der Stoxx 600 stieg um +0,4%. Der Nikkei 225 und der globale Emerging Market Index notierten in EUR jeweils um -0,6% tiefer. Nach dem Ende der Berichtsaison in den USA für das 1Q 2023 gibt es auch Daten bezüglich der Aktienrückkauf-Aktivitäten der Unternehmen. Die Aktienrückkäufe sind im Vergleich zu den Vorquartalen wieder leicht zurückgegangen. Die Rückkäufe sind bei den Firmen des S&P 500 aber weiterhin auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau von USD 191 Mrd. Das entspricht 0,6% der Marktkapitalisierung. Der japanische Aktienmarkt hat heuer in lokaler Währung um +27% zugelegt. Aufgrund der ausgeprägten Yen-Schwäche ist ...

