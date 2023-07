Der Bitcoin hat am Freitag zunächst die Marke von 31.000 Dollar zurückerobert und kurzzeitig sogar wieder das 12-Monats-Hoch bei rund 31.390 Dollar ins Visier genommen, eher er am Nachmittag urplötzlich wieder abgesackt ist. Grund dafür war ein Medienbericht über Mängel in den ETF-Zulassungsanträgen von BlackRock und Co.Konkret berichtete das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die US-Börsenaufsicht SEC einige der Anträge auf Zulassung von ...

