Eine ganze Weile lang gab es rund um FREYR Battery wenig bis gar nichts Neues zu hören, was in einem anhaltenden Abwärtstrend an der Börse mündete. Seit den Höchstständen im vergangenen Herbst ging es mit dem Wert der Aktie zeitweise um zwei Drittel in die Tiefe. Nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten zu hören, das dem Titel neues Leben einhaucht.An gleich zwei neuen Batterieprojekten arbeiten FREYR Battery (LU2360697374) derzeit. Die hören auf die klangvollen Namen "Giga Arctic" und "Giga America". Sorgen machten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...